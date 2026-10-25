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Resumen

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El presidente de Argentina Javier Milei, con una tirita en el cuello, habla con los medios tras participar en un foro económico en Madrid el 21 de octubre de 2026. (Foto de Thomas COEX / AFP).
El presidente de Argentina Javier Milei, con una tirita en el cuello, habla con los medios tras participar en un foro económico en Madrid el 21 de octubre de 2026. (Foto de Thomas COEX / AFP).
/ THOMAS COEX
Por Agencia EFE

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió este domingo sobre un proyecto de ley del Gobierno argentino que contempla penas de cárcel por “desinformación masiva”, con el objetivo de intimidar a la prensa, y expresó su preocupación por los ataques del presidente Javier Milei contra periodistas y las restricciones al acceso a información pública.

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