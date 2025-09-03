Milagros Asto Sánchez
Milagros Asto Sánchez

La última salida de Bolsonaro para evitar cumplir una condena por golpismo (y qué tan probable es que suceda)
El destino de Jair Bolsonaro está en manos del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que el próximo 12 de setiembre revelará si le impone una histórica condena por golpismo. Un veredicto que la prensa, los expertos e incluso los aliados del expresidente dan por hecho de antemano. Pero aunque el panorama no es alentador para el líder derechista, sus partidarios mantienen la esperanza de que una ley de amnistía en el Congreso, donde la derecha tiene mayoría, pueda revertir la situación.

