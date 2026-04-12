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Marco legal exige causales estrictas: incidencias no configuran nulidad electoral. Foto: GEC.
Marco legal exige causales estrictas: incidencias no configuran nulidad electoral. Foto: GEC.
Por Agencia EFE

La misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) en Perú no detectó hasta el momento irregularidades en los comicios generales que se celebran este domingo en el país andino, pese a los retrasos en las aperturas de centros de votación, que en ciertos casos abrieron sus puertas cuatro o hasta cinco horas tarde.

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