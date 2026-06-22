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El candidato presidencial colombiano del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, se dirige a sus seguidores tras un cristal blindado después de conocerse los resultados preliminares de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el monumento Ventana al Mundo en Barranquilla, Colombia. (FOTO: AFP).
El candidato presidencial colombiano del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, se dirige a sus seguidores tras un cristal blindado después de conocerse los resultados preliminares de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el monumento Ventana al Mundo en Barranquilla, Colombia. (FOTO: AFP).
Por Carlos Lázaro

Colombia dio un giro político el domingo con la elección del derechista no tradicional Abelardo de la Espriella como nuevo presidente. El abogado de 47 años, sin experiencia previa en cargos públicos y convertido en un fenómeno político con un discurso antisistema, se impuso por un estrecho margen al izquierdista Iván Cepeda, heredero político del presidente saliente Gustavo Petro. Con el 99,98% de las actas contabilizadas, De la Espriella obtuvo el 49,66% de los votos frente al 48,70% de su rival, poniendo fin al primer ciclo de gobierno de izquierda en la historia reciente del país.

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