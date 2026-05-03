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Resumen

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Quedan pocos meses para que Gustavo Petro entregue la presidencia de Colombia, pero una de sus más altas promesas de campaña no se cumplió: la paz. La estrategia de seguridad que el Gobierno de Colombia configuró para sentar en la mesa de negociaciones a los violentos grupos armados simplemente no prosperó. Una muestra dramática se vivió el pasado fin de semana, cuando 21 personas murieron en un atentado perpetrado por el EMC, una de las disidencias de las FARC más virulentas comandadas por alias ‘Iván Mordisco’, el terrorista más buscado del país.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.