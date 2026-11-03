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Resumen

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El papa León XIV celebra la Santa Misa en memoria de todos los fieles difuntos en el cementerio de Verano en Roma, Italia, el 2 de noviembre de 2026. ((EFE/EPA/FABIO FRUSTACI).
El papa León XIV celebra la Santa Misa en memoria de todos los fieles difuntos en el cementerio de Verano en Roma, Italia, el 2 de noviembre de 2026. ((EFE/EPA/FABIO FRUSTACI).
/ FABIO FRUSTACI
Por Agencia EFE

La visita del papa León XIV a Uruguay, Argentina y el Perú, entre el 6 y 16 de noviembre, generará un millonario impacto económico, estimado en unos 500 millones de dólares, por la movilización de miles de fieles para verlo, incluidos los de los países vecinos, en las misas y encuentros apostólicos programados en su primer viaje a Latinoamérica como Santo Padre.

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