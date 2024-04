Landy Párraga Goyburo, excandidata a Miss Ecuador, fue asesinada a tiros este domingo 28 de abril mientras se encontraba en una cebichería de un centro comercial de la ciudad de Quevedo. El crimen quedó registrado en video.

El crimen de Landy Párraga, de 23 años, ocurrió en sector La Cuadra, en la salida hacia El Empalme, informó el portal Primicias EC.

La víctima habría llegado a Quevedo para asistir a la boda de un amigo la noche del sábado 27 de abril, informó El Comercio.

Comunicadora social de profesión, Landy Párraga, era la actual virreina de este cantón del departamento de Los Ríos y había publicado su ubicación en su cuenta de Instagram una hora antes del crimen.

De acuerdo con un video que registró el crimen, la mujer estaba parada y acompañada por un hombre, cuando dos sicarios ingresan al restaurante para dispararle varias veces, incluso cuando ya estaba tendida en el suelo la remataron.

Por su parte, la Fiscalía informó que procedió con el levantamiento del cadáver y “dispuso las primeras diligencias para determinar responsabilidades”.

Según informó Ecuavisa, Landy Párraga fue virreina de Quevedo en el 2019 y participó en miss Ecuador en el 2022.

A sus 23 años, era dueña de una importadora de artículos para el hogar. Además, tenía su propia línea de ropa deportiva. En sus redes sociales compartía la vida de lujo que llevaba, entre viajes por el mundo y comidas en lugares lujosos.

Vinculada al narco Leandro Norero

En enero se supo que Landy Párraga había sido mencionada en los chats entre el narcotraficante Leandro Norero y su abogado Heliver Angulo, alias ‘Estimado’, publicados en el Caso Metástasis, una investigación fiscal sobre corrupción política, judicial y vínculos con el narcotráfico.

Según Primicias EC, Angulo le dijo que en las investigaciones ella apareció como dueña de una importadora y que por ahí la querían vincular al caso de Norero por lavado de activos. Este respondió que esa importadora no era de ella. Norero repitió varias veces que el nombre de Landy Párraga no podía aparecer relacionado con él, ya que “el mundo se me viene encima”.

La preocupación del capo era que el nombre de esta mujer llegara a oídos de su esposa.

Según el narcotraficante, Párraga fue quien le presentó a César Litardo, expresidente de la Asamblea Nacional y a unos generales. ‘Estimado’ le dijo que hablaría con los policías para que respondan a la Fiscalía que no encontraron nada relacionado. No volvieron a hablar del tema.

Leandro Norero fue detenido en mayo de 2022, en Samborondón. Luego fue trasladado a la Cárcel de Latacunga, donde fue asesinado cinco meses después.

Primicias EC informó que el nombre de Landy Párraga volvió a aparecer en otros chats de Norero, esta vez con Mayra Salazar, quien era relacionista pública del capo y de la Corte del Guayas, y actualmente es testigo protegida de la Fiscalía.

La reina de belleza también habría tenido una relación sentimental con ‘El Patrón’, como se conocía a Norero.

Según la teoría de la Fiscalía, Salazar estaba trabajando para pagar sobornos a José Luis Segovia y Santiago Zumba, jueces de Cotopaxi, que estaban viendo un habeas corpus para liberar a la hermana de Norero. Salazar, Segovia y Zumba son procesados por el Caso Metástasis, anota Primicias EC.

El 31 de julio de 2022, Salazar le informó a Norero que el fallo favorable no iba a ser posible. Entonces, el narco instruyó a Salazar para que pidiera a los jueces que devolvieran los 6.000 dólares que ya les habían pagado como parte del soborno.

Minutos después, Mayra Salazar le pidió a Norero un número de cuenta para hacer los pagos. 2.000 dólares fueron depositados a una cuenta a nombre de una persona de apellidos Núñez Carvajal y otros 2.000 dólares fueron a parar en la cuenta de Landy Párraga, detalla Primicias EC.