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Resumen

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El presidente de Brasil y candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, habla tras conocer los resultados de la segunda vuelta presidencial. (Foto de Miguel Schincariol / AFP).
El presidente de Brasil y candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, habla tras conocer los resultados de la segunda vuelta presidencial. (Foto de Miguel Schincariol / AFP).
/ MIGUEL SCHINCARIOL
Por Guillermo Vera Ayala

Luiz Inácio Lula da Silva logró una sorpresiva remontada electoral y ejercerá un nuevo mandato como presidente de Brasil tras obtener el 51,79 % de los votos en la segunda vuelta, frente al 48,21 % conseguido por Flávio Bolsonaro.

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