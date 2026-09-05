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Resumen

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El presidente de Argentina, Javier Milei, reclamó esta semana la soberanía de su país sobre las islas Malvinas y señaló este jueves 3, en un discurso a la nación, que impondrá sanciones adicionales a las compañías petroleras que realicen actividades en las islas Malvinas. En el mensaje también anunció la construcción de una base militar en la provincia patagónica de Tierra del Fuego, cercana al archipiélago administrado por el Reino Unido.

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