Por Guillermo Vera Ayala

México ha venido atravesando una serie de protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el ala disidente y más combativa del sindicato de maestros local que exige un incremento salarial y la revisión del sistema de pensiones de jubilación.

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