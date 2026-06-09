México ha venido atravesando una serie de protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el ala disidente y más combativa del sindicato de maestros local que exige un incremento salarial y la revisión del sistema de pensiones de jubilación.

El gobierno mexicano había acordado un aumento del 9% en el salario de los docentes con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cifra que se aleja considerablemente del 100% que demanda la CNTE.

Los reclamos

La CNTE tiene entre 300.000 y 500.000 miembros, teniendo su origen en 1979 como una facción disconforme del SNTE, que cuenta con más de 1,5 millones de afiliados.

El grupo disidente no cuenta con un registro legal y es esencialmente un movimiento social históricamente crítico de lo que consideran un accionar corrupto de los líderes del gran gremio nacional, al que también atribuyen alinearse siempre con los gobiernos de turno.

Las actuales manifestaciones tuvieron su origen no solo en la insatisfacción de la CNTE con el aumento salarial, sino también por su demanda de derogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) del 2007.

Docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) son retenidos por la policía antidisturbios durante una marcha de protesta que intentaba llegar al Zócalo, donde se estaba instalando un Fan Fest para la Copa Mundial de la FIFA, en la Ciudad de México, el 25 de mayo de 2026. Los docentes convocan a una huelga general y a protestas en los alrededores de los estadios que albergan partidos de la Copa Mundial de la FIFA. (Foto de Yuri CORTEZ / AFP) / YURI CORTEZ

Dicha regulación reemplazó el sistema de reparto para los jubilados por uno de cuentas individuales y el colectivo exige retornar al marco normativo anterior, en el que la pensión de retiro de los profesores era la totalidad del último sueldo.

Adicionalmente, los docentes que protestan piden la eliminación del sistema de evaluación y promoción por considerarlo injusto, así como la reinstalación de sus colegas cesados, mayor presupuesto para la educación pública y el establecimiento de una mesa de diálogo directa con Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Medidas de presión

Desde hace meses la CNTE había planteado que utilizaría el contexto de la Copa del Mundo para dar a conocer sus demandas y emprendió sus primeras manifestaciones en mayo a propósito del Día del Trabajo y del Día del Maestro. La movilización del 15 de mayo reunió a unos 3.000 docentes y la organización prometió una protesta masiva para este jueves 11, día en el que empieza la máxima competencia de la FIFA.

La huelga indefinida estalló a escala nacional el 1 de junio cuando unos 10.000 maestros se congregaron en el Centro Histórico de Ciudad de México y sus inmediaciones para protestar. Muchos docentes provenían de Chiapas, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, estados en los que la CNTE tiene presencia importante.

El Estadio Azteca se prepara para recibir su tercer Mundial. Ningún otro estadio en el planeta ha sido escenario de tantas páginas memorables en la Copa del Mundo.(Photo by Carl DE SOUZA / AFP) / CARL DE SOUZA

Además de la movilización en la capital mexicana, también se registraron manifestaciones en Zacatecas, Yucatán y Baja California, con reportes de bloqueos viales en Morelos, Sinaloa e Hidalgo.

Las protestas llegaron de la mano con una paralización de las actividades escolares, con la CNTE informando la suspensión de actividades escolares en hasta una decena de estados de México, afectando a más de dos millones de estudiantes. El cierre del actual ciclo escolar estaba programado para el 15 de julio.

Este lunes 8, a tres días del inicio del Mundial, han continuado las manifestaciones en algunas de las principales vías capitalinas con choques entre la policía y los manifestantes.

El gobierno de Claudia Sheinbaum defendió los beneficios laborales para el gremio magisterial que se han introducido desde la gestión de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, recordando que en el 2025 se introdujo un aumento del 10% del salario al que se iba a sumar el incremento del 9% actual.

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, señaló que se está “revalorizando el papel del magisterio” y que el salario mensual de los profesores llegará a los 20.351 pesos (1.167 dólares) para el próximo año, frente a los 11.952 pesos (685 dólares) que ganaban los maestros hacia el final de la gestión de Enrique Peña Nieto.

Sheinbaum dijo sobre las negociaciones que “la puerta está abierta” y que su administración “va a garantizar que la inauguración de la Copa Mundial” se llevará a cabo “en paz y tranquilidad”. Este martes 9 calificó de “provocación” las protestas en víspera del inicio del Mundial.

Marcelino Rodarte Hernández, dirigente de la CNTE en Zacatecas, indicó que por ahora no se ha producido un contacto con los canales formales de su organización y que esperará la propuesta oficial para evaluar cualquier decisión junto con los otros líderes del movimiento. En ese sentido, comentó que por lo pronto “la huelga sigue” y que “esta semana se sumarán contingentes” a las manifestaciones.

Problemas para el Mundial

Los organizadores de las protestas han planteado bloquear las principales vías de acceso al Estadio Azteca de la capital para afectar la inauguración del Mundial, que será este jueves 11 a la 1 p.m., hora local. Durante las marchas de este mes algunos puntos relacionados al torneo como la exposición “Gigantes del Fútbol” se han visto afectados.

De momento, las autoridades mexicanas han establecido un cerco alrededor de la plaza central del Zócalo de la capital para evitar la afectación del ‘fan fest’ del Mundial. ESPN México reportó que se ha previsto un operativo con más de 10.000 agentes para impedir que los manifestantes se ubiquen en las vías aledañas al estadio de Ciudad de México.

Un transeúnte toma una instantánea de una escultura gigante, parte de la exposición urbana "Gigantes del Fútbol", que fue derribada durante una protesta de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que convocó a una huelga general y a protestas en torno a los estadios que albergarán partidos del Mundial, de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la Ciudad de México, el 2 de junio de 2026. (Foto de CARL DE SOUZA / AFP) / CARL DE SOUZA

Los planes de seguridad también involucran hasta tres rutas para la movilización de la selección de Sudáfrica, que jugará el partido inaugural contra el anfitrión.

México albergará 13 partidos de la Copa Mundial en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. La Secretaría de Turismo ha estimado que la competición supondrá recibir en estas sedes hasta a 6 millones de personas, entre viajeros nacionales y extranjeros.

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