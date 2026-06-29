Por Carlos Lázaro

El presidente de Argentina Javier Milei defendió a Manuel Adorni hasta el último momento. Sin embargo, el sábado el jefe de Gabinete terminó presentando su renuncia, poniendo fin a casi cuatro meses de crisis política. La salida de uno de los altos funcionarios del gobierno libertario ha sacudido la administración en un momento especialmente sensible. No solo porque deja el cargo en medio de cuestionamientos e investigaciones por presuntas irregularidades, sino porque su adiós se produce cuando Milei ya confirmó que buscará la reelección y urge de concentrar la agenda pública en los resultados de su gestión.

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