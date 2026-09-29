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Resumen

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Maquinaria pesada remueve escombros de un edificio destruido por el terremoto, el 12 de agosto de 2026, en Quibdó, Chocó (Colombia). Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Maquinaria pesada remueve escombros de un edificio destruido por el terremoto, el 12 de agosto de 2026, en Quibdó, Chocó (Colombia). Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Por Agencia EFE

Las réplicas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el 10 de agosto “pueden durar días, semanas, meses, incluso años”, explica a EFE Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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