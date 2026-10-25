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Resumen

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El presidente de Brasil y candidato a la reelección Luiz Inácio Lula da Silva saluda a sus seguidores tras votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. (EFE/ Isaac Fontana).
El presidente de Brasil y candidato a la reelección Luiz Inácio Lula da Silva saluda a sus seguidores tras votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. (EFE/ Isaac Fontana).
Por Agencia EFE

Luiz Inácio Lula da Silva dice que solo un milagro explica que aquel niño que huyó del hambre en un camión precario haya llegado a ser presidente de Brasil tres veces. Este domingo sumó una nueva proeza a su biografía al firmar la primera gran remontada electoral en la historia democrática del país.

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