Latinoamérica ante el auge de la inteligencia artificial: avances y retos para el 2026

Un indicador para ver su impacto en la región es el último Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA 2025), publicado en octubre y que clasifica a 19 países de esta parte del mundo en pioneros, adoptantes y exploradores en el uso de la IA.

Los hallazgos son valiosos. El informe, presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (Cenia), evidencia importantes avances en la región, donde, según el reporte, la IA ha generado “oportunidades para la productividad, la inclusión y la sostenibilidad”.

Pero el ILIA 2025 también muestra que solo un reducido grupo de países lidera la adopción y preparación de la región frente a la IA. Los tres pioneros son Chile, Brasil y Uruguay, que desarrollan talento tecnológico y tienen políticas nacionales dedicadas a esta tecnología. El Perú está en el grupo de los adoptantes, lo que lo ubica en una etapa intermedia del ránking.

EN LA VIDA DIARIA Cada vez más usuarios en todo el mundo recurren a los asistentes virtuales (Alexa, Siri o ChatGPT) en su vida diaria. El buscador más popular del mundo (Google), WhatsApp y las principales redes sociales han incorporado este año herramientas de IA.

“Latinoamérica no está al margen del avance de la inteligencia artificial, pero participa de manera desigual y ambivalente”, dice a El Comercio Tomás Balmaceda, doctor en Filosofía, estudioso de la IA y docente en la Universidad de San Andrés de Argentina.

El experto destaca que el índice refleja que hay avances concretos, capacidades en crecimiento y políticas públicas incipientes que posicionan a algunos países como referentes regionales, lo que es una buena noticia.

“Sin embargo, el punto clave está en la advertencia que lanza: la diferencia entre mejoras incrementales y transformación estructural. Para que la IA sea un verdadero motor de transformación estructural en Latinoamérica, no puede limitarse a optimizar procesos existentes. Debe integrarse a proyectos políticos y sociales más amplios, con instituciones fuertes, regulación democrática y participación ciudadana”, apunta.

Un modelo hecho en casa

La región también está dando pasos importantes en el desarrollo de proyectos vinculados a la IA. Quizá el más relevante de ellos sea Latam-GPT, que busca ser el primer modelo de inteligencia artificial colaborativo de Latinoamérica, construido con datos y matices propios de nuestros países.

EN CIFRAS 8 terabytes de información se han logrado reunir para alimentar el algoritmo del proyecto Latam-GPT. Los datos provienen de bibliotecas virtuales de organismos tanto privados como públicos.

se han logrado reunir para alimentar el algoritmo del proyecto Latam-GPT. Los datos provienen de bibliotecas virtuales de organismos tanto privados como públicos. US$1,5 billones debería ser el gasto total del 2025 de los gigantes tecnológicos y empresas especializadas para financiar el crecimiento de la IA en el mundo, según la consultora estadounidense Gartner. La cifra podría superar los US$2 billones el año que viene.

Se trata de una iniciativa coordinada por el Cenia y desarrollada en conjunto con más de 30 instituciones y 60 expertos a escala regional. Se espera que su lanzamiento oficial sea en el 2026.

Omar Flórez, peruano que trabajó durante una década en Silicon Valley y ahora está a cargo del preentrenamiento del nuevo Latam-GPT, señala que el objetivo es reflejar la realidad, la cultura y los modos de expresión de Latinoamérica.

“En la región la IA tiene un papel emergente, en el sentido de que estamos empezando a ver chispazos de desarrollo. Hoy estamos siendo más conscientes de la importancia de entrenar nuestros propios modelos para tener voz y voto y no ser simplemente clientes o consumidores de esta tecnología. Latam-GPT es la punta de lanza para lograr ese objetivo”, explica a este Diario.

Flórez añade que para el 2026 Latam-GPT alista una versión multimodal, donde los sesgos son mucho más explícitos y visuales. La meta es cambiar una realidad preocupante: los grandes modelos de lenguaje que usamos a diario comprenden la realidad latinoamericana de manera limitada, reproducen estereotipos y simplifican culturas complejas.

Balmaceda considera que el desafío central para Latinoamérica no es solo adoptar más la inteligencia artificial, sino participar activamente en su desarrollo, gobernanza y orientación ética. “Eso implica pasar de la mera implementación a una verdadera capacidad de decisión tecnológica”, concluye. El 2026 puede ser un año clave para ver si la región avanza en esa dirección.