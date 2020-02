Latinoamérica







Una niña de 12 años grabó en video los abusos sexuales de su tío en Argentina Fue la mamá de una compañera de clase de V. quien alertó a los padres a fines de 2018, cuando les hizo escuchar un audio de WhastApp que su hija había enviado a la amiga: “Hola, no sabés lo que me pasó, mi tío me tocó... Estábamos los cuatro en la cama y me desperté con él tocándome. Yo cerraba las piernas y él hacía más fuerza. Como que me quiso violar”