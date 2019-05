La misteriosa desaparición de la futbolista colombiana Leidy Asprilla

Desde la mañana del domingo el paradero de la futbolista Leidy Asprilla se convirtió en un misterio cuando salió en una motocicleta desde el municipio El Cerrito hacia la zona rural de Palmira, en el Valle del Cauca, Colombia.

La familia está preocupada porque la joven nunca llegó a su destino. Sin embargo, cuando fueron a denunciar la desaparición las autoridades les dijeron que debían esperar 72 horas.

Este martes la Fiscalía General activó el Mecanismo de Búsqueda y los actos urgentes para dar con el paradero de la joven promesa del fútbol femenino colombiano.

Según relatan sus familiares, en la noche del sábado la deportista llegó de una fiesta a su casa en el municipio de El Cerrito. En la mañana del día siguiente, la joven se despidió de sus allegados y se montó en su motocicleta porque iba a visitar a su pareja en el corregimiento de Palmaseca, en Palmira.

La futbolista arrancó en su vehículo de color blanco por la vía al corregimiento de Rozo para seguir a su destino. Sin embargo, dos horas después su pareja se comunicó con la familia en El Cerrito e indicó que no había llegado.

Enviamos un mensaje de solidaridad a la familia y amigos de Leidy Asprilla jugadora de @OrsomarsoSC. Nos sumamos a su búsqueda y esperamos su pronto regreso. pic.twitter.com/NGyV8V6OVk — DIMAYOR (@Dimayor) 21 de mayo de 2019

Los allegados a Leidy empezaron a preguntar a otros amigos si la habían visto. A ellos les preocupaba la soledad de la carretera a Rozo, especialmente, los domingos.

La búsqueda llevó a que desde el anochecer del domingo sus amigos y familiares empezaran a llamar a través de redes sociales y cadenas de WhatsApp sobre la desaparición de Leydi, sin embargo, nadie daba datos concretos.

Yurani Asprilla, hermana de la desaparecida, dijo que siguen muy angustiados porque no hay información y no han encontrado respuesta de todas las autoridades para que su familiar sea localizada.

Diego Marino Asprilla y Ángela Solís, padres de la deportista, pidieron la ayuda de la comunidad a través de redes sociales para dar con el paradero de su hija.

#LoVisteEn90 Autoridades avanzan en la búsqueda de Leidy Asprilla, la joven futbolista que desapareció este 19 de mayo en zona rural de Palmira. pic.twitter.com/4YP11iL0HZ — Noticiero 90 Minutos (@Noti90Minutos) 21 de mayo de 2019

La futbolista, de 22 años, quien tiene su domicilio en El Cerrito, estuvo viviendo un tiempo en Cali en busca de la recuperación de una lesión en una pierna.

Su carrera se inició en Generaciones Palmiranas y fue convocada a la Selección Colombia Sub 20 en el 2013. Actualmente milita en Orsomarso de Palmira.

Ella se desempeña como delantera y es recordada por su gol a la Selección Brasil en el Sudamericano Sub 17.

En Orsomarso, equipo que se mueve entre Palmira y Candelaria, al que llegó desde el 2017, ha tenido sus momentos de protagonismo.

En el 2016 sufrió una lesión en una de sus rodillas, lo que le hizo pasar momentos difíciles al quedarse sin equipo.

La futbolista, que ha formado parte de la Selección Valle, salió lesionada en la rodilla derecha cuando jugaba un torneo internacional en el 2016 con Generaciones Palmiranas contra un equipo boliviano, en Uruguay.

Entonces declaró que “después de la lesión tuve un problema y me sacaron, nunca me dijeron el porqué no continuaba en el equipo”. No obstante, la joven buscó su recuperación porque según asegura, nunca quiere abandonar el deporte.

Fuente: "El Tiempo" de Colombia, GDA