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El expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, asiste este lunes a la Corte Nacional de Justicia en Quito (Ecuador). Foto: EFE/José Jácome
El expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, asiste este lunes a la Corte Nacional de Justicia en Quito (Ecuador). Foto: EFE/José Jácome
/ José Jácome
Por Agencia EFE

La Corte Nacional de Justicia de Ecuador inició este lunes el juicio del caso Sinohydro, donde el expresidente Lenín Moreno (2017-2021) figura como acusado por cohecho, al haber recibido supuestamente sobornos de la empresa estatal china por la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país, cuando ejercía como vicepresidente de Rafael Correa.

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