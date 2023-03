El expresidente ecuatoriano Lenín Moreno (2017-2021) descartó este jueves solicitar asilo a Paraguay, donde reside desde hace un año, y denunció ser víctima en su país, en el que enfrenta una acusación por presunto cohecho, de una “persecución” por no permitir que Ecuador “se vuelva otra Venezuela”.

“En primer lugar, no lo he pedido; en segundo lugar, no pienso, no pienso hacerlo, no creo que lo necesite”, respondió el exgobernante, consultado al respecto en una entrevista vía zoom por el canal ABC.

El también comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Asuntos de Discapacidad afirmó que en su país “no es realmente una investigación lo que se ha hecho” .

En ese sentido, dijo que enfrenta junto a su familia “una persecución”, que consideró algo “inédito” en su país y que no ha alcanzado a sus nietos “por tener 5 años”.

“La razón es bien clara -agregó el exmandatario-: Yo no permití que Ecuador se vuelva otra Venezuela, no quise que el Ecuador se vuelva a otro Venezuela”.

A juicio del exgobernante, “lo único que tratan es de hacer un escarmiento” que consideró está dirigido contra “aquella persona que se atreva a no seguir los lineamientos del socialismo del siglo XXI”.

Consultado sobre la posibilidad de que se someta a la investigación en su país, donde un juez dispuso su presentación cada 15 días ante la Secretaría de la Corte Nacional, el expresidente aseguró que deberá “hacer una valoración” de su estado de salud, ante la posibilidad de que resulte afectada por los desplazamientos frecuentes.

En todo caso, apuntó que existen “alternativas” incluidas en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en los derechos humanos.

“Hubo un tiempo en que todo lo hacíamos mediante sistemas telemáticos. Yo pienso que también se puede hacer con sistema telemático el sistema que están tratando de imponer”, planteó.

Moreno explicó que tiene una discapacidad en torno al 85 % y una “vulnerabilidad bastante grande”.

Además, tachó de “inconsulto” e “inhumano” el pedido de la Fiscalía, en aparente alusión a que la fiscal general de su país, Diana Salazar, expresó la conveniencia de que los 37 imputados en el proceso pasen a prisión preventiva.

La Fiscalía acusa a Moreno de presuntamente haberse beneficiado con su familia de supuestos sobornos pagados por la empresa estatal china Sinohydro por la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más grande de su país.