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El expresidente ecuatoriano y comisionado para Asuntos de Discapacidad del Secretario General de la OEA, Lenín Moreno Garcés, habla durante una entrevista con AFP en Asunción. (Foto por NORBERTO DUARTE / AFP)
El expresidente ecuatoriano y comisionado para Asuntos de Discapacidad del Secretario General de la OEA, Lenín Moreno Garcés, habla durante una entrevista con AFP en Asunción. (Foto por NORBERTO DUARTE / AFP)
/ NORBERTO DUARTE
Por Agencia EFE

La Fiscalía de Ecuador pidió este miércoles una condena de seis años y seis meses de prisión para el expresidente Lenín Moreno (2017-2021) por el delito de cohecho, al supuestamente haber recibido sobornos de la empresa estatal china Sinohydro por la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país, cuando era vicepresidente de Rafael Correa.

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