Quito. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, eximió de sus funciones a la vicepresidenta del país, María Alejandra Vicuña, salpicada por un caso de supuesto cobro irregular en la financiación de su partido ABA.

Lenín Moreno justificó la decisión en que ello permitirá que Vicuña "pueda ejercer sin interferencia su legítima defensa" y encargó a José Augusto Briones, secretario general de la Presidencia, las funciones que hasta ahora recaían en la vicepresidenta, que por el momento permanece en el cargo.

El mandatario anunció su decisión desde el palacio presidencial durante la presentación de los siete nuevos ministros que integrarán su gabinete.

La fiscalía ecuatoriana investiga de forma preliminar a la vicepresidenta por supuestos “cobros indebidos” a uno de sus asistentes mientras era legisladora entre 2011 y 2013.

En enero Vicuña se convirtió en la nueva vicepresidenta de Ecuador en reemplazo de Jorge Glas, sentenciado a seis años de prisión por asociación ilícita para delinquir en el marco de la red de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

La vicepresidenta fue acusada por un político opositor de supuestamente recibir aportes obligatorios de entre 300 y 1.400 dólares de su entonces asesor cuando era legisladora de un grupo político que se alió con el entonces partido oficialista Alianza País.

El lunes la televisora ecuatoriana Teleamazonas reveló que Angel Sagbay, ex asesor de Vicuña, depositó parte de su salario a la cuenta bancaria de la entonces legisladora.

La vicepresidenta reconoció poco después en una conferencia de prensa, en la que no admitió preguntas, que recibió aportes monetarios de su ex asesor pero indicó que fueron de forma voluntaria y negó que hayan sido obligatorios. Vicuña comentó que su ex asesor le exigió desde septiembre que se le otorguen dos cargos públicos que ella le negó y que por ese motivo ha recibido un “carga montón de calumnias e infamias”.

Antes de ser elegida vicepresidenta Vicuña se desempeñaba como ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Fuente: EFE / AP