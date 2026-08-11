La abogada Lenny Fernández murió en el terremoto en Colombia.
La abogada Lenny Fernández murió en el terremoto en Colombia.
Por Redacción EC

Una historia que ha conmovido a Colombia es la de Lenny Fernández, joven abogada oriunda de Pasto, Nariño, quien residía desde hace varios años en Cali.

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