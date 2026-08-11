Una historia que ha conmovido a Colombia es la de Lenny Fernández, joven abogada oriunda de Pasto, Nariño, quien residía desde hace varios años en Cali.

Reconocida por su amor hacia los animales y vinculada a la Junta Defensora de Animales de Pasto, su fallecimiento fue confirmado en las últimas horas tras el terremoto.

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Fernández murió bajo los escombros del edificio Ana Pilar, en el barrio Cuarto de Legua de Cali.

Lo más impactante es que su cuerpo fue hallado protegiendo a su mascota, un perro llamado Salomón, que sobrevivió gracias a ese gesto.

Rescatistas de la Defensa Civil y otros equipos de emergencia trabajaron durante horas entre torres de cemento hasta encontrarla.

La sorpresa fue descubrir que debajo de ella estaba Salomón, quien logró salir con vida y recibió atención médica inmediata.

La abogada Lenny Fernández.

Familiares y amigos lamentaron su muerte en redes sociales y destacaron su valentía, al haber intentado salvar la vida de su perro.

Para muchos, Lenny Fernández será recordada como una mujer que defendió a los animales hasta el último instante.

“Prima de mi corazón,nos dejas tan tristes, pero el amor por los animalitos, tu Salomón y el amor a Dios guardaremos como enseñanza. Hasta pronto, prima. Nos volveremos a encontrar”, dice una familiar en redes sociales.

“Una heroína, un angelito en el cielo. Descansa en paz”, dicen allegados en redes lamentando su muerte.