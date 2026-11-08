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El papa León XIV y el presidente de Argentina Javier Milei participan en una ceremonia de bienvenida en el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery de Buenos Aires el 8 de noviembre de 2026. (Foto de Luis ROBAYO / AFP).
El papa León XIV y el presidente de Argentina Javier Milei participan en una ceremonia de bienvenida en el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery de Buenos Aires el 8 de noviembre de 2026. (Foto de Luis ROBAYO / AFP).
/ LUIS ROBAYO
Por Agencia EFE

El papa León XIV llegó este domingo a Argentina, procedente de Uruguay, para una visita apostólica que desarrollará hasta el próximo miércoles, la primera de un papa en casi 40 años a este país.

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