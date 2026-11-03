Sin haberse cumplido aún un mes de su operación por un cáncer de pulmón, León XIV emprende el próximo viernes una larga y exigente gira por Sudamérica que, según el Vaticano, no requerirá de un dispositivo sanitario diferente del que se suele organizar en este tipo de viajes ante la exitosa recuperación del pontífice.

La naturaleza de la operación del papa, a quien el pasado 13 de octubre se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho por un adenocarcinoma, su óptima recuperación y su buen estado de salud actual no hacen necesario precauciones especiales para este viaje, según aclaró este martes el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni.

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“Ya transcurrieron los 14 días necesarios de recuperación y sus médicos confían en que contará con la asistencia necesaria en el caso de que surja algún problema”, dijo el portavoz vaticano, quien precisó que el pontífice viajará acompañado de sus médicos habituales y sin que sea necesario ningún tipo de equipamiento especial en el vuelo papal.

Tres países, 14 vuelos y casi 40 actos en 12 días

Así, Robert Prevost afronta “entusiasmado” y descansado el primer viaje de su pontificado a Latinoamérica que le llevará del 6 al 17 de noviembre a tres países (Uruguay, Argentina y Perú) con un programa que incluye 14 vuelos (dos de ellos en helicóptero), y casi 40 actos en 12 días de recorrido por la diversidad geográfica de Sudamérica: de las grandes urbes como Buenos Aires o Lima, a la amazonía peruana o a la altura de Cusco, a 3.000 metros sobre el nivel del mar.

Todo un desafío para cualquiera pero especialmente para un hombre de 71 años que acaba de recuperarse de un “delicado” trance (como él mismo lo definió) que lo mantuvo en el Policlínico Gemelli de Roma durante cinco días, del 13 al 17 de octubre.

Durante esa semana, a la preocupación por la salud del papa se sumó la incertidumbre sobre su viaje a Sudamérica, una duda que se despejó el mismo día de su alta médica, cuando el cirujano que le operó, Stefano Margaritora, declaró que no había motivos clínicos para cancelar esa visita pastoral ante la buena recuperación del pontífice.

El Papa León XIV en una fotografía de archivo. EFE/EPA/Giuseppe Lami

Tras su salida del hospital, León XIV ha ido reincorporándose a sus tareas y rutinas de forma progresiva hasta normalizar sus reuniones, liturgias y audiencias. El único acto cuya asistencia se ha cancelado en los últimos días fue el encuentro “Paz desarmada y desarmante” celebrado en Asís el 27 de octubre: los médicos le desaconsejaron el viaje en helicóptero por precaución por el poco tiempo transcurrido desde la cirugía pulmonar.

Del “superpapa” a la percepción de vulnerabilidad

Otra buena noticia de las últimas semanas es que el pontífice estadounidense-peruano no necesitará ningún tratamiento adicional tras la operación de cáncer, lo que en principio hace suponer que ha superado la enfermedad.

En sus apariciones públicas tras la operación, a León XIV se le ha visto con aparente buen aspecto y sonriente: a muchos sorprendió incluso el buen paso con el que abandonó caminando por su propio pie y sin asistencia alguna el hospital Gemelli.

Pero sin duda, este episodio de salud ha marcado un punto de inflexión en el pontificado de León XIV: en menos de 24 horas la imagen de un papa joven, sano y deportista (practica tenis y natación en sus momentos de ocio) dio paso a una percepción de vulnerabilidad y fragilidad ante el diagnóstico del tumor maligno en el pulmón.

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Finalmente un pontífice es un ser humano, “un pobre mortal como el resto de nosotros”: así se expresaba hace unos días ante la prensa extranjera acreditada en Roma el secretario para las Relaciones con los Estados, el cardenal Richard Gallagher, ante la imagen de “superpapa” que León XIV ha proyectado en el primer año de su pontificado.

Refuerzo sanitario en Perú

Y aunque el portavoz del Vaticano ha insistido en que no se dispondrá ningún operativo sanitario especial para este viaje papal, alguno de los países que visitará el pontífice sí han extremado precauciones, como el caso de Perú.

En este país, en el séquito del papa irá incluida una ambulancia tipo III equipada como unidad de cuidados intensivos móvil, además de un helicóptero ambulancia de la Fuerza Aérea del Perú para eventuales emergencias.

También se han anunciado ambulancias adicionales, carpas médicas y un hospital móvil para atender posibles incidencias durante los actos multitudinarios.

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