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El papa León XIV saluda a los fieles al salir tras la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 28 de octubre de 2026. Foto: FILIPPO MONTEFORTE / AFP
El papa León XIV saluda a los fieles al salir tras la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 28 de octubre de 2026. Foto: FILIPPO MONTEFORTE / AFP
/ FILIPPO MONTEFORTE
Por Agencia EFE

Sin haberse cumplido aún un mes de su operación por un cáncer de pulmón, León XIV emprende el próximo viernes una larga y exigente gira por Sudamérica que, según el Vaticano, no requerirá de un dispositivo sanitario diferente del que se suele organizar en este tipo de viajes ante la exitosa recuperación del pontífice.

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