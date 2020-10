El líder opositor venezolano Leopoldo López está en camino a España tras salir de la residencia del embajador español en Caracas, donde estuvo refugiado durante 18 meses, reveló este sábado su padre a la agencia AFP.

“Sí le confirmo, dejó la Embajada por voluntad propia y salió de Venezuela de forma obviamente secreta, clandestina, por la frontera con Colombia, y ya salió” rumbo a España, declaró el padre del opositor, Leopoldo López Gil, quien vive en España.

López Gil precisó que su hijo dejó la residencia del embajador “hace mas o menos dos días” y cruzó en secreto la frontera con Colombia el viernes. “En este momento está en vía a España. Esperemos (que llegue) mañana (domingo)”, subrayó.

El emblemático líder opositor venezolano, de 49 años, se reunirá en Madrid con su esposa, Lilian Tintori, y sus tres hijos.

2014

El 18 de febrero del 2014, Leopoldo López, presidente del partido Voluntad Popular convocó una marcha en la que se entregó a las autoridades tras ser acusado de incitar a la violencia en protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro que dejaron 43 muertos y más 3.000 heridos entre febrero y mayo de 2014.

Antes de ser capturado, el dirigente opositor emitió unas palabras a todas las personas que se encontraban en el sitio de concentración, entre ellas pidió la liberación de todas las personas que habían sido detenidas durante las protestas.

Se trató de un día lleno de emociones para todos los venezolanos y sobre todo para toda la familia de Leopoldo López, que se encontraba en el lugar.

El 23 de setiembre de ese mismo año el presidente Barack Obama pidió la liberación de López en el congreso de la Clinton Global Initiative.

En octubre, un Grupo de trabajo de las Naciones Unidas dictaminó que López fue detenido arbitrariamente y que el gobierno venezolano violó varios de sus derechos civiles, políticos y constitucionales y exigió su liberación inmediata.

El 19 de diciembre de 2014, Federica Mogherini, jefa de la diplomacia de la Unión Europea, dijo que estaba seriamente preocupada por las detenciones arbitrarias y continuas en Venezuela. Además, señaló que López sufrió tortura física y psicológica.

El gobierno venezolano condenó las declaraciones de los Estados Unidos y las Naciones Unidas exigiendo a no interferir en los asuntos de Venezuela.

2015

El 10 de septiembre de 2015, Leopoldo López fue condenado a 13 años y 9 meses de prisión por su participación en las protestas de 2014 contra el presidente Nicolás Maduro. La sentencia fue emitida por la jueza Susana Barreiros tras un maratónico juicio de 71 audiencias a puerta cerrada. Así lo informó El Comercio y otros medios internacionales en aquella fecha.

El político fue declarado culpable de los delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio intencional y asociación para delinquir.

La justicia alegó que a través de los tuits y discursos de López el 12 de febrero de 2014 pudo comprobar que el opositor fue el autor intelectual de las muertes y daños a la propiedad que se produjeron ese día.

El 28 de octubre de 2015, Franklin Nieves, el exfiscal que acusó a López, aseguró a la cadena CNN que el 100% de las pruebas contra el opositor se inventaron.

El funcionario acababa de huir de Venezuela. “Hasta los testigos fueron falsos porque fueron obligados a declarar como nosotros queríamos”, confesó Nieves desde su refugio en Estados Unidos.

Nieves señaló que no habló antes por “por miedo” y pidió perdón a su familia, en especial a sus hijos.

“Maduro es el que gira todas las instrucciones para poner presa a cualquier persona”, desveló el exfiscal, el más duro a la hora de pedir los casi 14 años de prisión contra el líder nacional de Voluntad Popular.

2016

El 19 de enero de 2016, Lilian Tintori y la madre del líder opositor venezolano Leopoldo López, Antonieta Mendoza, denunciaron abusos por parte de guardias en la cárcel militar de Ramo Verde.

Ayer en Ramo Verde me metieron en un cuartico, me quitaron toda la ropa: sosten, pantaleta y el modes que tenía — Lilian Tintori (@liliantintori) January 19, 2016

Tintori relató a NTN24 que nuevamente fue desnudada y tratada “inhumanamente” antes de entrar a ver a su esposo.

“Me quitaron toda la ropa, la pantaleta (ropa interior), yo tenía la regla, me obligaron a quitarme la toalla sanitaria, usada… y yo gritaba ‘me están desnudando otra vez”’, contó Tintori.

Mendoza, por su parte, dijo entre lágrimas que fue despojada de toda su ropa frente a su nieta Manuela, hija de López.

2017

En la madrugada del 8 de julio de 2017, el dirigente opositor salió de la cárcel de Ramo Verde y pasó a estar bajo arresto domiciliario. Así lo informó este diario.

El canciller venezolano, Samuel Moncada, visitó la noche anterior a López en la cárcel y posteriormente fue trasladado a su domicilio en Caracas.

2018

En febrero de 2018, la exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega aseguró que Diosdado Cabello, considerado como el número dos del chavismo, la presionó para responsabilizar a Leopoldo López de las muertes ocurridas durante las protestas contra la dictadura de febrero de 2014.

“Me presionaron para que yo dijera que el autor de la muerte de Bassil da Costa y Juan Montoya era Leopoldo. Me presionó Diosdado Cabello”, reveló Ortega a la emisora colombiana Blu Radio.

“En muchas ocasiones me presionaron y yo no cedí (…) Me presionaban llamándome, incluso el mismo Nicolás Maduro”, reconoció. El video fue compartido por el partido de López.

2019

En abril de 2019, López fue liberado con un “indulto presidencial” de Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de convocar elecciones libres por decenas de países europeos y americanos, según confirmó el padre de López en declaraciones telefónicas desde Boston (EEUU).

Imagen de abril de 2019. El líder opositor venezolano y el autoproclamado presidente interino Juan Guaido habla con sus seguidores junto al político opositor de alto perfil Leopoldo López, quien había sido arrestado en su hogar por el régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro y miembros de la Guardia Nacional Bolivariana. (AFP / CRISTIAN HERNANDEZ).

“Hoy comienza la operación libertad en toda Venezuela” para “acabar con la usurpación” de Nicolás Maduro, subrayó en esa fecha el padre del opositor.

Horas después de su liberación, el ministro de exteriores de Chile, Roberto Ampuero, anunció que López, junto con su esposa Lilian Tintori, se había trasladado de la embajada chilena a la embajada española en Caracas.

2020

El líder opositor venezolano Juan Guaidó afirmó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no controla “nada” y por eso el político Leopoldo López pudo salir de la residencia del embajador de España en Caracas, donde permanecía como huésped.

“Maduro, no controlas nada. Burlando tu aparato represivo, logramos sacar a territorio internacional” a López, escribió Guaidó en Twitter sobre su mentor político al que nombró comisionado para el Centro de Gobierno.

Maduro, no controlas nada.



Burlando tu aparato represivo, logramos sacar a territorio internacional a nuestro Comisionado para el Centro de Gobierno, Leopoldo López.



Su aporte por Venezuela continua desde este nuevo espacio de acción. — Juan Guaidó (@jguaido) October 24, 2020

López abandonó la residencia del embajador de España en Caracas, Jesús Silva, donde permanecía como huésped desde el 30 de abril de 2019, tras participar en un fallido levantamiento militar, según confirmaron esta sábado a Efe fuentes cercanas al político opositor.

Posteriormente, el padre del político, también llamado Leopoldo López, confirmó que su hijo salió de Venezuela este mismo sábado y “muy pronto” estará en España.

Al respecto, Guaidó, que estaba en un acto público cuando se conoció la salida de López de la residencia del embajador español y no la mencionó, afirmó que el aporte del político opositor “por Venezuela continua desde este nuevo espacio de acción”.

“La lucha que damos y daremos desde y por Venezuela necesita del máximo apoyo del mundo. La presión interna será reforzada y fortalecida por la labor de quienes nos representan en los distintos espacios internacionales, desplegando su máximo potencial”, sostuvo.

Por su parte, el partido Voluntad Popular (VP), fundado por López afirmó que el político partió hacia “territorio internacional para impulsar nuevas acciones en la lucha por la libertad de Venezuela”.

