Desde septiembre de 2020, la colombiana Lina Cruz, residente en México, habría empezado a tener contacto con Jason Monroe Smith, y desde enero de 2021 iniciaría su calvario como víctima de secuestro de este hombre, señalado de graves delitos.

Lina, como las anteriores víctimas de Monroe, terminó viviendo con él, seguramente (según informaron sus familiares en Colombia) sin conocer los secretos que este ocultaba y que realmente era un criminal, que ahora la raptó y la mantendría secuestrada.

El 6 de mayo de 2019, Monroe fue capturado por la Policía de Scottdale, Arizona, tras haber sido denunciado por una mujer que estaba secuestrada en el sótano de su casa, en la calle 94 con Thunderbird Road.

La víctima relató en la Corte que conoció a Monroe a través de una app de citas y se juntaron varias veces, en las cuales él le contó que le gustaba el sadomasoquismo, lo cual a ella no le pareció malo, en ese momento, pues pensaba que todo era parecido a la película 50 Sombras de Grey.

Monroe la convenció de irse a vivir con él, pero le hizo prometer que no trabajaría y, por tanto, no podría tener dinero mientras vivía con él, pues él le daría todo lo que necesitaba, ya que su condición económica era favorable.

Ella se fue a vivir con el secuestrador y fue cuando se topó con la realidad. Después de apoderarse de su dinero y dejarla vulnerable, Monroe le pidió que firmara un documento como el de la película, en el que autorizaba ser su “esclava sexual”. Ella se resistió, pero él la amenazó con echarla a la calle sin nada y firmó, aunque realmente el documento no tuvo al fin ninguna validez real.

Tras esa firma comenzó el calvario de la víctima, el cual estaría sufriendo la colombiana Lina Cruz.

Monroe le puso un collar eléctrico a la mujer y la encerró en una jaula en su sótano, el cual era una especie de réplica a la que el protagonista de 50 Sombras de Grey tenía. La habitación, según describió la víctima, era un calabozo con centenares de objetos sexuales y de tortura.

Durante dos meses estuvo encerrada en ese lugar, donde con frecuencia Monroe abusaba de ella, la golpeaba y torturaba. Incluso, la Corte pudo comprobar que la mujer sufrió varias fracturas por los golpes y también fue electrocutada en múltiples ocasiones.

Gracias a una denuncia ciudadana, la Policía llegó hasta el domicilio de Jason Monroe y logró liberar a la mujer y brindarle atención médica y psicológica. Así mismo, capturaron a Monroe y lo llevaron a juicio, un litigio que acaparó los titulares de los diarios locales de Scottdale.

En las audiencias, varios vecinos testificaron contra Monroe, señalando que escuchaban los gritos de su víctima. También se presentó un audio de la víctima cuando era torturada por Monroe y los fiscales del caso demostraron que él había tenido un antecedente de abuso, tortura y secuestro a finales de los años 90.

A Jason Monroe Smith se le acusó de secuestro y agresión agravada en la que una víctima está atada o restringida. Se le dio una fianza de 250.000 dólares, la cual pagó de inmediato. Desde entonces había desaparecido de los Estados Unidos y se fue a México, pese a que por haber quedado libre bajo fianza se le ordenó usar un monitor de tobillo.

Ahora, Lina Cruz sería la nueva víctima de Monroe, quien la ha estado moviendo por varios estados de México, la última vez en Playa del Carmen, un sector muy turístico de la Riviera Maya, en el estado de Quintana Roo.

“Este señor es un criminal que sabiendo la enfermedad de mi hermana ya la hubiera llevado a un hospital, no tenerla como si fuera de su propiedad o su pareja, porque no es así, mi hermana no está consciente de las cosas”, concluye Paula.

La familia Cruz, en Colombia, busca apoyo de las autoridades nacionales y de México para lograr dar con el paradero de Monroe, quien tendría secuestrada a Lina desde hace más de un año.

