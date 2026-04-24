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El presidente de Colombia, Gustavo Petro. (Foto: EFE/ Ricardo Maldonado Rozo)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro. (Foto: EFE/ Ricardo Maldonado Rozo)
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó este viernes a Venezuela para sostener una reunión centrada en la seguridad en la frontera entre ambos países con la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, en la primera visita de un jefe de Gobierno a Caracas desde el ataque militar estadounidense en enero que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

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