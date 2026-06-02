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Vista aérea de la inundación en Ayolas, a 300 km al sur de Asunción, Paraguay, tomada el 3 de noviembre de 2023. Foto: Norberto DUARTE / AFP
Vista aérea de la inundación en Ayolas, a 300 km al sur de Asunción, Paraguay, tomada el 3 de noviembre de 2023. Foto: Norberto DUARTE / AFP
/ NORBERTO DUARTE
Por Agencia EFE

Con un 90 % de probabilidad, el fenómeno de El Niño volverá a hacer su aparición este año y puede tener una intensidad fuerte, lo que agravará las sequías y las luvias intensas, así como el riesgo de olas de calor tanto en tierra como en el océano, anunció hoy la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

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