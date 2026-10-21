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Resumen

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Vehículos circulan por una calle inundada tras un fenómeno meteorológico inusual que trajo fuertes lluvias, granizo y vientos intensos a Santiago, el 13 de octubre de 2026. (Raul BRAVO / AFP)
Vehículos circulan por una calle inundada tras un fenómeno meteorológico inusual que trajo fuertes lluvias, granizo y vientos intensos a Santiago, el 13 de octubre de 2026. (Raul BRAVO / AFP)
/ RAUL BRAVO
Por Agencia EFE

El nuevo temporal que azota Chile desde el martes ha dejado daños en la zona centro-sur del país, pero las fuertes precipitaciones han tenido un impacto menor al esperado, sobre todo en Santiago, donde en las últimas semanas ha habido inundaciones y aluviones producto de otros sistemas frontales.

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