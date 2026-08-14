El terremoto le quitó su casa, pero sus amigos no lo dejaron solo: así lo sorprendieron. Foto: IG: @daniel.hm1
El terremoto le quitó su casa, pero sus amigos no lo dejaron solo: así lo sorprendieron. Foto: IG: @daniel.hm1
Por Redacción EC

El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó Colombia el pasado 10 de agosto dejó numerosas pérdidas materiales y obligó a varias familias a enfrentar una nueva realidad. En medio de la emergencia, una historia de solidaridad protagonizada por un grupo de amigos se convirtió en viral en redes sociales.

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