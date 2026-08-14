El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó Colombia el pasado 10 de agosto dejó numerosas pérdidas materiales y obligó a varias familias a enfrentar una nueva realidad. En medio de la emergencia, una historia de solidaridad protagonizada por un grupo de amigos se convirtió en viral en redes sociales.

Un joven de Cali perdió su vivienda y prácticamente todas sus pertenencias a consecuencia del sismo. Cuando parecía que debía comenzar de cero, sus amigos decidieron organizarse para brindarle apoyo en los primeros días después de la tragedia.

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El joven llegó a la vivienda de uno de sus amigos pensando que únicamente recogería unos medicamentos. Sin embargo, al ingresar se encontró con una escena que no esperaba.

En el lugar había una cama, un colchón, alimentos, ropa y diferentes artículos que sus amigos habían conseguido pensando tanto en él como en su mamá.

La ayuda no se limitó a objetos básicos. El grupo también había reunido dinero para cubrir algunas de las necesidades más urgentes que enfrentaba la familia después de perder su hogar.

Perdió su hogar y casi todas sus pertenencias en el terremoto: la conmovedora sorpresa de sus amigos. Foto: IG: @daniel.hm1

Sus amigos reunieron dinero para ayudarlo

Entre las ayudas preparadas se encontraban recursos destinados al arriendo, comida, medicamentos y ropa, además de una cama para que pudiera volver a contar con un lugar donde descansar.

El gesto buscaba darle un respaldo durante los primeros días, mientras él y su mamá afrontaban las consecuencias de haber perdido su vivienda y buena parte de sus pertenencias.

La reacción del joven hizo todavía más emotivo el momento. Al darse cuenta de todo lo que sus amigos habían conseguido, una de sus primeras preguntas fue cuánto debía pagar por los objetos y la ayuda recibida.

La respuesta fue clara: no tenía que pagar absolutamente nada.

Todo había sido reunido como una donación para él y su mamá. El gesto de sus amigos buscaba demostrarle que no estaba solo en uno de los momentos más difíciles de su vida.

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