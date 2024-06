No se sabe nada de Loan Danilo Peña desde el pasado jueves 13 de junio. Ese día, el niño de 5 años fue visto por última vez en el Paraje Algarrobar, en la localidad de 9 de Julio, provincia de Corrientes. Había ido a almorzar a la casa de su abuela Catalina acompañado de su padre, José Peña. Hoy el caso tiene en vilo a Argentina, pues los investigadores aseguran que detrás del hecho estaría una red de trata de personas que secuestró al menor y lo vendió.

Inicialmente se informó que Loan se había perdido cuando fue hasta un naranjo a buscar frutas junto a su tío Antonio Bernardino Benítez, el matrimonio amigo de la familia formado por Daniel Ramírez y Mónica Millapi, y a otros menores. El lugar está a 600 metros de la casa de la abuela.

La búsqueda inicial del menor se concentró en el campo donde fue visto por última vez. El fiscal Juan Carlos Castillo tuvo a su cargo la primera etapa de la investigación, que estaba catalogada como abandono de persona que terminó en desaparición.

Loan está desaparecido desde el 13 de junio.

Pero los intensos rastrillajes realizados en un área de 25 mil hectáreas no arrojaron indicios de que Loan se hubiese perdido en El Algarrobal.

Además, en la reconstrucción de lo que pasó el día de los hechos hubo inconsistencias. Mientras los menores que acompañaron a Loan señalaron un camino que da a la casa de la abuela como el último lugar donde lo vieron, los adultos no pudieron indicar la dirección en la que se habría ido el niño.

Los adultos que habían acompañado a Loan a buscar naranjas terminaron detenidos por abandono de persona, informó el diario La Nación.

Además de amigos de la familia, al almuerzo también asistieron una funcionaria municipal y su esposo, que ahora son pieza clave en la investigación.

En el octavo día de la desaparición, el fiscal Guillermo Barry se sumó a las pesquisas.

Un caso de trata de personas

Imagen del almuerzo donde aparecen Carlos Pérez y su esposa María Victoria Caillava, quienes habrían secuestrado a Loan.

El fin de semana, el caso dio un giro cuando la justicia reconoció que a Loan se lo podrían haber “llevado”. Entonces, la investigación pasó de ser catalogada como “abandono de persona” a “trata de persona”.

La hipótesis principal que investiga ahora la justicia de Argentina es que Loan fue raptado y entregado a una red de trata. Los sospechosos de realizar la entrega del niño con esos fines son Victoria Caillava, quien se desempeñaba como directora de Producción del municipio de 9 de Julio; y su marido, el oficial retirado de la Armada Carlos Pérez.

Otro de los detenidos es el comisario de 9 de Julio, identificado como Walter Maciel. Está acusado de encubrir la maniobra para el rapto del menor al demorar el inicio de la búsqueda y centrarse solo en la hipótesis de la pérdida. A diferencia de los otros arrestados, él no estuvo presente en el almuerzo.

¿Cómo se llevaron al niño?

El lunes, los fiscales Castillo y Barry emitieron un dictamen en el que dieron su versión de lo que pasó sobre la base de las pruebas que reunieron y trasladaron el caso a la justicia nacional al tratarse de un delito federal.

El diario Clarín tuvo acceso al documento de seis páginas preparado por los fiscales de Corrientes. “El día 13 de Junio del 2024 a eso (sic) de las 15 horas aproximadamente los imputados (Carlos) Pérez y (María Victoria) Caillava captaron al menor Loan de 5 años de edad, lo trasladaron a un destino desconocido con fines de explotación, la captación tuvo lugar en mediaciones (sic) de la casa Catalina Peña (abuela paterna de Loan) ubicada en Paraje Algarrobal de la localidad de 9 de Julio”, dice el texto.

“Para lograr el objetivo Pérez y Caillava contaron con la colaboración de los imputados Bernardino Antonino Benítez (tío de Loan), Ramírez Daniel Oscar y Mónica del Carmen Millapi (la pareja amiga del tío)”, señala el documento.

“Ellos llevaron a cabo una manera consistente en sacar al menor de la custodia de su padre, llevándolo a una zona de monte a una distancia de 600 metros del domicilio del menor (en realidad es la casa de su abuela), con excusa de recoger y consumir naranjas, ayuda sin la cual, los primeros no podrían cometer el delito”, sigue el dictamen de los fiscales.

Los perros hallaron rastros de olor del pequeño

Las seis personas que permanecen detenidas.

De acuerdo con La Nación, se cree que la funcionaria municipal y su esposo se llevaron al niño en una camioneta blanca Ford Ranger con la que llegaron hasta la casa de Catalina. Con el mismo vehículo, se habrían dirigido hasta una propiedad en 9 de Julio para trasladar más tarde al menor a un auto Ford Ka rojo, que también les pertenece.

Con ese auto, el matrimonio viajó el 14 de junio a Resistencia, provincia de Chaco. La sospecha, indica La Nación, es que en algún punto del recorrido habrían entregado a Loan a una organización de trata de personas que podría haberlo llevado a Paraguay.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó el lunes que el gobierno se puso en contacto con las autoridades de Paraguay ante la posibilidad de que el niño haya sido llevado ilegalmente a ese país.

Sin embargo, la Policía Nacional de Paraguay descartó el martes la posible presencia del niño en el país.

¿Cómo se llegó hasta los sospechosos? Esta semana se reveló que perros adiestrados habían hallado rastros de olor del pequeño en dos autos pertenecientes a la funcionaria municipal y a su esposo.

“Fue una prueba trascendente que determinó la presencia de olor de Loan en los vehículos de Pérez y Caillava. En la camioneta, en menor medida, y ciento por ciento en el Ford Ka. Esto se relaciona con el tiempo que permaneció Loan en cada vehículo”, dijo Guillermo Barry, quien conduce la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (Ufrac), dependencia del Ministerio Público de Corrientes.

El lunes en la noche, los fiscales de Corrientes dijeron que el capitán de la Armada retirado Carlos Pérez, organizó la captura y secuestro del pequeño, y que utilizó los vínculos de su esposa, María Victoria Caillava, para realizar su plan criminal.

El comisario "sembró pruebas"

En cuanto al papel del comisario Walter Maciel, los fiscales sostienen que “alteró rastros y pruebas del hecho que descubrí, entorpeciendo de esta manera el curso de la investigación al sacar del barrio una zapatilla que luego se confirmó que era de Loan, simulando además que él mismo la había hallado, cuestión que existe evidencia que el calzado fue encontrado por Laudelina Peña (tía de Loan), determinándose a posteriori por el informe de subdirector de defensa civil que la evidencia en cuestión había sido colocada intencionalmente para desviar la pesquisa, toda vez que Loan no había estado en el lugar de la ubicación de la zapatilla”.

“Sabemos que nos plantaron la zapatilla en el lugar. Nosotros confiamos en lo que nos decían, pero después advertimos que el titular de la comisaría era el que autorizaba todo para desviar la investigación. Inmediatamente pedimos su detención”, dijo después el fiscal Castillo en una conferencia de prensa.

El domingo, Clarín había informado que los fiscales corroboraron las denuncias contra el comisario de que estaba presionando a los vecinos de 9 de Julio para que no fueran a las marchas que se estaban convocando para exigir la aparición de Loan.

Habla el papá de Loan

En cuanto al papá de Loan, José Peña habló con el programa “Mañanas Argentinas” de C5N y reveló detalles sobre el día en el que desapareció su hijo.

Sostuvo que no tenía idea de que se iba a encontrar con tantas personas en el almuerzo y apuntó directamente contra Laudelina Peña, su hermana y pareja de Antonio Benítez, uno de los seis detenidos.

Dijo que Laudenia “algo tiene que ver” y afirmó que fue la primera en avisarle que su hijo se había perdido.

En cuanto a los señalados de ser autores materiales del secuestro de Loan, María Victoria Caillava y su esposo Carlos Pérez, José Peña aseguró que los conocía, pero que no tenían una amistad.

También reveló que en el momento en el que se enteraron de la desaparición de Loan, los esposos se subieron a su camioneta y se fueron del lugar. “Ellos salieron y se fueron tranquilos, ya sabiendo que el nene estaba perdido. No mostraron preocupación. Se subieron a la camioneta y se fueron. No se por qué no colaboraron con la búsqueda”.

“Sospecho de todos los que estaban en la mesa que podrían haber recibido dinero por entregarlo, menos mi mamá”, manifestó José Peña.