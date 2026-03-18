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La detención de Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor, por funcionarios de Migración Colombia, en Bogotá, el 18 de marzo de 2026. (Migración Colombia / EFE)
La detención de Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor, por funcionarios de Migración Colombia, en Bogotá, el 18 de marzo de 2026. (Migración Colombia / EFE)
/ Migración Colombia
Por Agencia EFE

Esteban Aguilar, alias Lobo Menor, uno de los líderes de Los Lobos, la mayor organización criminal de Ecuador, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenido en México tras ser buscado por supuestamente haber participado en la planificación del asesinato del excandidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, ocurrido en 2023.

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