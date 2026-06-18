Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente chileno José Antonio Kast, hablando durante un consejo de gabinete en el palacio de La Moneda, en Santiago, el 13 de abril de 2026. (Presidencia de Chile / EFE)
El presidente chileno José Antonio Kast, hablando durante un consejo de gabinete en el palacio de La Moneda, en Santiago, el 13 de abril de 2026. (Presidencia de Chile / EFE)
/ Presidencia de Chile
Por Agencia EFE

El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha tenido un inicio de mandato convulso y sus primeros cien días en el cargo han estado marcados por promesas -que analista, encuestas y el propio Ejecutivo califican- inviables, recortes fiscales, un inesperado cambio de gabinete, un alza histórica en el precio de los combustibles y una megarreforma con significativas rebajas de impuestos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.