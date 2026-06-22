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Integrantes del Ejercito de Bolivia despejan una vía durante un operativo de desbloqueo este domingo, en Sayari. Foto: EFE/Jorge Ábrego
Integrantes del Ejercito de Bolivia despejan una vía durante un operativo de desbloqueo este domingo, en Sayari. Foto: EFE/Jorge Ábrego
Por Agencia EFE

Bolivia registra este lunes doce puntos de bloqueo de carreteras en tres de sus nueve regiones, en el tercer día de la vigencia del estado de excepción que declaró el Gobierno de Rodrigo Paz luego de más de mes y medio de protestas de sectores campesinos y afines al exmandatario Evo Morales, que piden su renuncia.

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