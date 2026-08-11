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Resumen

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El terremoto que golpeó a Colombia el lunes 10 de agosto no solo ha generado víctimas mortales, sino también una ardua labor de rescate, trabajo que requiere de un alto nivel de especialización.

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