Estados Unidos designó el miércoles como organización terrorista extranjera a la banda criminal ecuatoriana Los Tiguerones como parte de su estrategia para soportar el combate a los grupos del narcotráfico en América Latina.

El secretario del Estado estadounidense, Marco Rubio, aterrizó en la capital ecuatoriana para reunirse con el presidente Daniel Noboa, aliado cercano de Donald Trump en la región.

“No estamos hablando de una mafia normal, no estamos hablando de criminales, estamos hablando de terroristas”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, durante una visita a Quito para reunirse con el mandatario Daniel Noboa, aliado cercano de Donald Trump.

Los grupos armados de Ecuador “tienen capacidad terrorista ya nivel de la región. Y eso hay que enfrentarlo, eso hay que desmantelarlo, eso hay que derrotarlo”, añadió el secretario de origen cubano durante su gira de tres días en Ecuador, Colombia y Perú.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, es recibido por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el Palacio de Carondelet en Quito el 9 de septiembre de 2026. (Foto de Dolores Ochoa / AFP). / DOLORES OCHOA

Rubio señaló ante la prensa que Los Tiguerones son responsables de ataques contra civiles, miembros de la fuerza pública y periodistas.

La organización ilegal participó en enero de 2024 en el asalto armado al canal TC Televisión, que fue transmitido en vivo en medio de una ola de violencia desatada por la fuga del capo del narco Adolfo ‘Fito’ Macías, jefe máximo de Los Choneros y que fue extraditado en 2025 a Estados Unidos.

La organización se dedica al tráfico de drogas y armas, así como a la minería ilegal, lavado de activos, extorsión y sicariato, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).

Este es uno de los mayores actores en la guerra entre agrupaciones criminales en Ecuador, convertido en el país más violento de la región con una tasa de homicidios de 51 por cada 100.000 habitantes en 2025, equivalente a uno cada hora.

Se estima que el 70% de la cocaína producida en los Colombia y Perú pasa por Ecuador.

Noboa, quien es uno de los principales aliados de Trump en la región, sostiene desde 2024 una lucha frontal contra el crimen organizada con apoyo militar de Estados Unidos.

Desde 2025 el Departamento de Estado también ha designado organizaciones terroristas a los grupos ecuatorianos Los Choneros, Los Lobos y Chone Killers.