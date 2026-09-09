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Resumen

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Un policía monta guardia durante un operativo en el barrio donde al menos 22 personas fueron asesinadas en Guayaquil, Ecuador, el 7 de marzo de 2025. (Foto de Marcos PIN / AFP).
Un policía monta guardia durante un operativo en el barrio donde al menos 22 personas fueron asesinadas en Guayaquil, Ecuador, el 7 de marzo de 2025. (Foto de Marcos PIN / AFP).
/ MARCOS PIN
Por Agencia AFP

Estados Unidos designó el miércoles como organización terrorista extranjera a la banda criminal ecuatoriana Los Tiguerones como parte de su estrategia para soportar el combate a los grupos del narcotráfico en América Latina.

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