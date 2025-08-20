El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, pronuncia un discurso durante en Sucre, la capital constitucional del país, el 6 de agosto de 2025. (Foto de Handout / Presidencia de Bolivia / AFP)
El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, pronuncia un discurso durante en Sucre, la capital constitucional del país, el 6 de agosto de 2025.
Agencia EFE
Agencia EFE

Luis Arce condena "enérgicamente" el "despliegue militar" de EE.UU. cerca de Venezuela
Luis Arce condena “enérgicamente” el “despliegue militar” de EE.UU. cerca de Venezuela

Luis Arce condena “enérgicamente” el “despliegue militar” de EE.UU. cerca de Venezuela

El presidente de Bolivia, , condenó “enérgicamente” este miércoles el desplazamiento de tres buques de guerra estadounidenses en el , cerca de las aguas territoriales de , y calificó de “infamia” las acusaciones del Gobierno de contra la Administración de .

Desde el corazón de Sudamérica condenamos enérgicamente el despliegue militar de los Estados Unidos en aguas circundantes al territorio del Caribe venezolano”, escribió Arce en sus redes sociales.

El mandatario boliviano sostuvo que “durante siglos” el pueblo venezolano “ha demostrado una firme vocación por la paz, la amistad y la integración de los pueblos” del continente.

Vincular a la Revolución Bolivariana y al hermano presidente Nicolás Maduro con el narcotráfico es una de las mayores infamias de la administración Trump en los últimos tiempos, así como el recurrente uso de la lucha contra las drogas como instrumento de intervención imperialista a países que no se alinean a sus intereses geopolíticos”, afirmó.

Arce también envió un “fraterno abrazo” al Gobierno de Maduro “y a ese valiente pueblo venezolano, que siempre ha sido generoso con Bolivia”.

Además, hizo un “llamado urgente” a que entidades como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el bloque bolivariano ALBA-TCP convoquen “a reuniones de emergencia” para “abordar este tema con la seriedad que merece” y defender “la soberanía y la paz” regionales.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró el martes que Estados Unidos está preparado para “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia su país”, tras ser preguntada sobre el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.

Ante preguntas sobre el envío de las tropas, Leavitt respondió en una rueda de prensa que el presidente estadounidense, Donald Trump, “está preparado” para frenar el narcotráfico y “llevar los responsables ante la justicia”.

El régimen de Maduro no es el Gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel del narcotráfico, según la opinión de esta Administración. Maduro no es un presidente legítimo. Es un líder fugitivo de este cartel, acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas al país”, insistió Leavitt.

Arce es aliado político de Maduro y el pasado 6 de agosto recibió al canciller venezolano, Yván Gil, para las celebraciones del bicentenario de la independencia de Bolivia.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

