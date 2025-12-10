Bolivia: El expresidente Luis Arce es detenido por presunta corrupción, según exministra

Escucha la noticia
El expresidente de Bolivia, Luis Arce fue detenido este miércoles y trasladado a celdas policiales en la ciudad de La Paz, al parecer por una investigación por presunta corrupción, confirmó su exministra de la Presidencia María Nela Prada.
