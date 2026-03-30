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El expresidente de Bolívia Luis Arce habla con periodistas a su llegada a la cárcel de San Pedro este viernes, en La Paz. Foto: EFE/ Gabriel Márquez
El expresidente de Bolívia Luis Arce habla con periodistas a su llegada a la cárcel de San Pedro este viernes, en La Paz. Foto: EFE/ Gabriel Márquez
Por Agencia EFE

La Fiscalía de Bolivia allanó este lunes la vivienda en La Paz del expresidente Luis Arce, dentro de un proceso judicial de legitimación de ganancias ilícitas abierto en la región oriental de Santa Cruz contra el exmandatario, que está en prisión preventiva por otro caso junto, al que también vinculan a sus tres hijos.

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