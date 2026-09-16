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Resumen

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El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, pronuncia un discurso durante en Sucre, la capital constitucional del país, el 6 de agosto de 2025. (Foto de Handout / Presidencia de Bolivia / AFP)
El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, pronuncia un discurso durante en Sucre, la capital constitucional del país, el 6 de agosto de 2025. (Foto de Handout / Presidencia de Bolivia / AFP)
/ HANDOUT
Por Agencia EFE

Un juez ordenó este miércoles el traslado inmediato del expresidente Luis Arce (2020-2025) a un centro oncológico especializado para que reciba un “tratamiento adecuado” por el cáncer que padece, mientras permanece detenido preventivamente desde diciembre por un caso en el que se le acusa de corrupción.

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