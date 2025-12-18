El expresidente de Bolivia, Luis Arce, habla con periodistas a su llegada a la cárcel de San Pedro este viernes, en La Paz (Bolivia). Foto: EFE/ Gabriel Márquez
El expresidente de Bolivia, Luis Arce, habla con periodistas a su llegada a la cárcel de San Pedro este viernes, en La Paz (Bolivia). Foto: EFE/ Gabriel Márquez
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
La Justicia de Bolivia mantiene en prisión preventiva al expresidente Luis Arce
Resumen de la noticia por IA
La Justicia de Bolivia mantiene en prisión preventiva al expresidente Luis Arce

La Justicia de Bolivia mantiene en prisión preventiva al expresidente Luis Arce

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Una sala penal del decidió este jueves mantener en prisión preventiva al expresidente de Bolivia (2020-2025), investigado por supuesta corrupción en el manejo de un fondo para proyectos indígenas cuando era ministro, luego de que su defensa presentara una apelación a esa medida cautelar.

La decisión judicial fue confirmada por Maria Nela Prada, la exministra de la Presidencia de Arce, que denunció a los medios que “todas las decisiones ya vienen definidas” sin presumir “en ningún momento su inocencia como principio constitucional, sino su culpabilidad”.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

“Lamento que se haya confirmado la detención preventiva en (la cárcel de) San Pedro, pese a todos los argumentos que presentó su defensa”, declaró Prada al salir del penal, ubicado en el centro de la ciudad de La Paz.

PUEDES VER: Bolivia: Juez ordena prisión preventiva del expresidente Luis Arce por cinco meses por supuesta corrupción

Según la exministra, la Fiscalía argumentó que se mantienen los riesgos de fuga y de obstaculización porque, según esa entidad, Arce registró un domicilio donde actualmente no vive y tampoco tiene un trabajo establecido.

“Él vive en ese edificio hace muchísimos años, vivió ahí durante los cinco años de su mandato y después. Se puso en duda que es docente cuando es de conocimiento público que da clases”, aseguró Prada.

La exministra afirmó que, tras la nueva decisión de la Justicia, está segura de que .

Prada, que visitó esta jornada al exgobernante, indicó que Arce “está con una fortaleza de espíritu” y recibió la visita de su esposa y de algunos amigos.

El pasado viernes el juez anticorrupción Mario Helmer Laura ordenó la detención preventiva de Arce en el penal de San Pedro por cinco meses, investigado por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

Un juez dispuso este viernes la detención preventiva por cinco meses del expresidente de Bolivia Luis Arce en una cárcel de La Paz. (Photo by Jorge BERNAL / AFP)
Un juez dispuso este viernes la detención preventiva por cinco meses del expresidente de Bolivia Luis Arce en una cárcel de La Paz. (Photo by Jorge BERNAL / AFP)
/ JORGE BERNAL

Según la Fiscalía, cuando Arce era ministro de Economía en el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) de recursos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc) para proyectos que no se ejecutaron o se realizaron de manera parcial.

El Ministerio Público sostiene que hubo “más de 3.500 proyectos” financiados por el Ministerio de Economía, de los que “ni la mitad han sido concluidos” y también se evidenció “que hubo desembolsos a cuentas particulares de dirigentes” de organizaciones indígenas y campesinas.

La Fiscalía aclaró que el proceso contra Arce es por acciones que realizó siendo ministro de Economía, por lo que le corresponde un proceso en la vía ordinaria y no un juicio de responsabilidades, como reclama su defensa.

Desde que dejó la Presidencia de Bolivia el pasado 8 de noviembre, Arce se dedicó a dar clases de economía en la estatal Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), labor que no dejó de realizar mientras estuvo en el Gobierno.

Desde el pasado viernes permanece en el sector ‘Posta’ de San Pedro, considerado uno de los más “privilegiados” de esa cárcel, y actualmente comparte una celda con otro recluso.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia anuló este miércoles 5 de noviembre la sentencia de diez años de prisión contra la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) y ordenó su "inmediata liberación" por el proceso conocido como 'golpe de Estado II', relacionado con la crisis política de 2019. (EFE)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC