La Justicia de Bolivia mantiene en prisión preventiva al expresidente Luis Arce

Una sala penal del Tribunal de Justicia de La Paz decidió este jueves mantener en prisión preventiva al expresidente de Bolivia Luis Arce (2020-2025), investigado por supuesta corrupción en el manejo de un fondo para proyectos indígenas cuando era ministro, luego de que su defensa presentara una apelación a esa medida cautelar.

La decisión judicial fue confirmada por Maria Nela Prada, la exministra de la Presidencia de Arce, que denunció a los medios que “todas las decisiones ya vienen definidas” sin presumir “en ningún momento su inocencia como principio constitucional, sino su culpabilidad”.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

“Lamento que se haya confirmado la detención preventiva en (la cárcel de) San Pedro, pese a todos los argumentos que presentó su defensa”, declaró Prada al salir del penal, ubicado en el centro de la ciudad de La Paz.

Según la exministra, la Fiscalía argumentó que se mantienen los riesgos de fuga y de obstaculización porque, según esa entidad, Arce registró un domicilio donde actualmente no vive y tampoco tiene un trabajo establecido.

“Él vive en ese edificio hace muchísimos años, vivió ahí durante los cinco años de su mandato y después. Se puso en duda que es docente cuando es de conocimiento público que da clases”, aseguró Prada.

La exministra afirmó que, tras la nueva decisión de la Justicia, está segura de que Arce “es un preso político”.

Prada, que visitó esta jornada al exgobernante, indicó que Arce “está con una fortaleza de espíritu” y recibió la visita de su esposa y de algunos amigos.

El pasado viernes el juez anticorrupción Mario Helmer Laura ordenó la detención preventiva de Arce en el penal de San Pedro por cinco meses, investigado por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

Un juez dispuso este viernes la detención preventiva por cinco meses del expresidente de Bolivia Luis Arce en una cárcel de La Paz. (Photo by Jorge BERNAL / AFP) / JORGE BERNAL

Según la Fiscalía, cuando Arce era ministro de Economía en el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) autorizó desembolsos de recursos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc) para proyectos que no se ejecutaron o se realizaron de manera parcial.

El Ministerio Público sostiene que hubo “más de 3.500 proyectos” financiados por el Ministerio de Economía, de los que “ni la mitad han sido concluidos” y también se evidenció “que hubo desembolsos a cuentas particulares de dirigentes” de organizaciones indígenas y campesinas.

La Fiscalía aclaró que el proceso contra Arce es por acciones que realizó siendo ministro de Economía, por lo que le corresponde un proceso en la vía ordinaria y no un juicio de responsabilidades, como reclama su defensa.

Desde que dejó la Presidencia de Bolivia el pasado 8 de noviembre, Arce se dedicó a dar clases de economía en la estatal Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), labor que no dejó de realizar mientras estuvo en el Gobierno.

Desde el pasado viernes permanece en el sector ‘Posta’ de San Pedro, considerado uno de los más “privilegiados” de esa cárcel, y actualmente comparte una celda con otro recluso.