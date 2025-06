El presidente de Bolivia, Luis Arce, aseguró este miércoles que el exmandatario Evo Morales es responsable de haber “destruido” el movimiento popular de izquierda, que ahora llegará dividido a las elecciones generales de agosto, pese a los esfuerzos que, según dijo, hizo por conformar un “bloque de unidad”.

“ Tenemos otro culpable que es el mismo Evo Morales, que ha destruido el instrumento político (el oficialista Movimiento al Socialismo), que ha destruido la revolución democrática, ha destruido todo el movimiento popular ”, enfatizó Arce en una entrevista con EFE.

Luis Arce reivindicó el “esfuerzo” que representó renunciar a la reelección presidencial para pedir a Morales y al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, la unidad del bloque común y lamentó que ambos no lo entendieran y le respondieran “de la peor manera”.

El oficialismo llegará dividido a las próximas elecciones, con el Movimiento al Socialismo (MAS) que postula al exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, el presidente del Senado que decidió competir por separado, y Evo Morales, quien insiste en que tiene derecho a ser candidato aunque no fue inscrito y quedó fuera de la papeleta electoral.

Para Arce, su Gobierno es “una víctima del ataque persistente” de Morales desde que asumió la Presidencia de Bolivia en noviembre de 2020.

Acusó al expresidente de buscar “imponer” decisiones, tratar de “sacar” ministros y de aumentar los ataques cuando vio que en 2023 su Administración “iba subiendo en la pretensión electoral”.

Arce consideró que el desempeño de su gestión hasta inicios de 2023 “gatilló” los ataques del exmandatario, a quien acusó de actuar “despiadadamente”, incluso con “calumnias, difamaciones y denuncias sobre temas familiares y otras situaciones”.

El presidente señaló que los ataques tomaron otra dimensión con el reciente bloqueo de carreteras que se prolongó por dos semanas, impulsado por sectores leales a Morales para forzar su candidatura, y que terminó con la muerte de cuatro policías y dos civiles.

El gobernante dijo que Morales “estaba a la cabeza” de los bloqueos y alimentó el conflicto con el “pretexto” de la falta de combustibles, divisas y el incremento de la inflación.

“Yo ahí saludo al pueblo boliviano que no se dejó engañar. El verdadero objetivo (de Morales), que todos sabíamos cuál era, que no haya elecciones. ¿Por qué? Porque él quería estar como candidato, cuando no puede ser candidato por una definición de nuestra Constitución”, remarcó.

Arce reiteró que “sí” habrán elecciones el próximo 17 de agosto, que el principal mérito de su gestión es haber obedecido el “mandato” del pueblo y que se ha preservado la democracia “por sobre todas las cosas”.

“Hemos soportado todas las movilizaciones del señor Evo Morales (...) hemos soportado todo para preservar la democracia del pueblo boliviano”, recalcó.

Morales insiste en postularse a la Presidencia pese a no contar con un partido habilitado y a que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ratificó recientemente que la reelección solo está permitida “por una única vez de forma continua”, lo que impide un tercer mandato.

El exgobernante, que renunció al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) después de casi 30 años, está distanciado de Arce desde finales de 2021.

