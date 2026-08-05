Por Guillermo Vera Ayala

El expresidente de Bolivia, Luis Arce, enfrenta una causa judicial por enriquecimiento ilícito que lo mantiene detenido desde diciembre del 2025 en el penal de San Pedro, ubicado en La Paz.

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