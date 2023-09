La defensa del gobernador de la región boliviana de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, preso por la crisis de 2019, anunció este jueves que denunciará a funcionarios del Régimen Penitenciario por no proporcionar los resultados de los estudios médicos que se le practicaron y restringirle las visitas.

El abogado del opositor, Martín Camacho, explicó a los medios que se denunciará al director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, por los delitos de “incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y desobediencia a resoluciones judiciales”.

El jurista sostuvo que un juez de Santa Cruz ordenó a Limpias el 18 de septiembre que le remita los resultados de los exámenes médicos practicados a Camacho a principios de mes.

“Han pasado más de 20 días y hasta ahora ni la autoridad jurisdiccional, ni la familia del gobernador Camacho, ni su defensa conocemos estos resultados”, cuestionó.

Según Martín Camacho, el director de Régimen Penitenciario respondió con “evasivas” y un “oficio” en el que no adjuntó los resultados, pero además incluyó “información falsa” al asegurar que el gobernador ya los conoció, lo que, a su juicio, supone la comisión de “un ilícito”.

“Creemos que la única intención es que no se conozca (el informe médico) porque los resultados seguramente van a dar cuenta del grave estado de salud del gobernador”, opinó.

La defensa de Camacho también notificará a Limpias y al director de la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, Marco González, sobre otra resolución judicial que les ordena informar “sobre dos violaciones a los derechos fundamentales” del gobernador por las restricciones a sus visitas en prisión y por impedirle ejercer su trabajo.

El abogado denunció que el político “no tiene comunicación, no tiene acceso más que una hora al día a la luz del sol y eso es cuando se le permite, porque no siempre se le permite”.

También negó que Camacho haya elaborado una lista de personas que pueden visitarlo en la cárcel, o que no tiene contacto con otras personas o no sale de su celda “por su propia voluntad”.

Según el jurista, el opositor “se encuentra restringido con un candado que se le pega desde afuera de su celda y solamente en algunas oportunidades le permiten una salida de una hora al día”.

Camacho está detenido preventivamente desde fines de 2022 en Chonchocoro acusado por terrorismo y seducción de tropas, entre otros delitos, dentro de una investigación por la crisis de 2019 que para el oficialismo fue un “golpe de Estado” contra el entonces presidente Evo Morales.

Junto a este caso, el gobernador tiene abiertos otros tres casos, algunos por cuestiones administrativas.

La salud de Camacho ha sido motivo de preocupación de sus familiares y abogados luego de que en una audiencia virtual de finales de julio se le viera mucho más delgado y, según su defensa, con un “evidente deterioro de su salud”.

A principios de mes el opositor fue trasladado a un hospital para someterse a estudios especializados recomendados por un informe médico privado y tras siete horas retornó a prisión.

El gobernador padece del síndrome de Churg-Strauss, un mal que ocasiona la inflamación de los vasos sanguíneos y que puede generar daños permanentes en los órganos, por lo que necesita una medicación especial y valoraciones médicas constantes, y también sufre de hipertensión arterial.