Luisa González, la excandidata presidencial del correísmo detenida este jueves en Ecuador, aseguró a través de un comunicado en redes sociales que el país andino “ha llegado a una situación insostenible” y denunció que “el ataque a las libertades y la persecución política son una realidad permanente en la dictadura de (Daniel) Noboa”.

En el mensaje difundido desde su cuenta oficial, González afirmó que el motivo de su detención, en el marco de unas investigaciones de la Fiscalía por lavado de dinero al haber tenido un supuesto manejo irregular de su campaña electoral de 2023, es “una acusación absurda”.

“Responderé con la dignidad de las ecuatorianas y los ecuatorianos que nada deben y que están comprometidos con lograr la libertad de Ecuador y un futuro mejor para el país”, señaló González, que perdió en segunda vuelta las elecciones presidenciales de 2023 y 2025 ante el actual mandatario, Daniel Noboa.

La entonces candidata presidencial izquierdista de Ecuador, Luisa González, se dirige a sus seguidores en Quito el 13 de abril de 2025. (Foto de ARMANDO PRADO / AFP). / ARMANDO PRADO

“Hemos llegado a una situación insostenible. La dictadura de Noboa no solo ha llevado a nuestro querido país al desastre económico, con una violencia y una corrupción totales, sino que el ataque a las libertades y la persecución política son una realidad permanente”, enfatizó.

González pidió a la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017) y a las demás fuerzas progresistas “unidad, unidad y unidad para lograr la libertad y de la democracia en el país”.

“Gracias por esa infinita solidaridad que se ha ido construyendo en todo Ecuador. Más temprano que tarde, el silencio explotará en cada rincón del territorio y lograremos la tan anhelada democracia”, concluyó.

A mi patria querida 💛💙❤️ https://t.co/fJrIXAvG0B — Luisa González (@LuisaGonzalezEc) October 22, 2026

La excandidata presidencial de la Revolución Ciudadana fue detenida en Canuto, la localidad rural de la provincia costera de Manabí (oeste) donde se crió y creció, en medio de las investigaciones abiertas contra ella y el movimiento correísta por el presunto manejo económico regular de la campaña de 2023.

La Fiscalía solicitó las detenciones por el denominado caso ‘Laberinto’, donde se le imputa un delito de lavado de activos, adicional al primero por el que ya era investigada, llamado ‘Caja Chica’ por delincuencia organizada con fines de lavado de activos, en el que se investiga la supuesta financiación de la campaña con dinero en efectivo traído desde Venezuela.

La detención de González se da a cinco semanas de la celebración de las elecciones locales en Ecuador, donde la Revolución Ciudadana ha sido suspendida y no puede participar, a petición del Ministerio Público, a raíz de estas investigaciones.

Además del proceso contra González, que trató sin éxito de presentarse como candidata a prefecta provincial de Manabí por el partido indigenista Pachakutik, la Fiscalía también allanó el miércoles la sede del Municipio de Quito, donde su alcalde, Pabel Muñoz, que en 2023 ganó los comicios como candidato del correísmo, busca la reelección.

Adicionalmente, en la Cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad construida por Noboa en Ecuador a similitud del modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador, cumple condena el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, que en 2023 también fue elegido de la mano de Revolución Ciudadana.