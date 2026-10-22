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Resumen

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La candidata del correísmo a la Presidencia de Ecuador, Luisa González, habla durante un acto de campaña electoral, en la Plazoleta Cristo del Consuelo, en Guayaquil, Ecuador, el 2 de abril de 2025. (Foto de Jonathan Miranda / EFE)
La candidata del correísmo a la Presidencia de Ecuador, Luisa González, habla durante un acto de campaña electoral, en la Plazoleta Cristo del Consuelo, en Guayaquil, Ecuador, el 2 de abril de 2025. (Foto de Jonathan Miranda / EFE)
/ Jonathan Miranda
Por Agencia EFE

Luisa González, la excandidata presidencial del correísmo detenida este jueves en Ecuador, aseguró a través de un comunicado en redes sociales que el país andino “ha llegado a una situación insostenible” y denunció que “el ataque a las libertades y la persecución política son una realidad permanente en la dictadura de (Daniel) Noboa”.

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