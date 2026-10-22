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Simpatizantes de la excandidata presidencial ecuatoriana Luisa González sostienen una pancarta con el lema "Otra víctima de esta narcodictadura. Luisa González, te apoyamos" frente a la Unidad de la Flagrancia en Quito el 22 de octubre de 2026. (Foto de Rodrigo BUENDIA / AFP).
Simpatizantes de la excandidata presidencial ecuatoriana Luisa González sostienen una pancarta con el lema "Otra víctima de esta narcodictadura. Luisa González, te apoyamos" frente a la Unidad de la Flagrancia en Quito el 22 de octubre de 2026. (Foto de Rodrigo BUENDIA / AFP).
/ RODRIGO BUENDIA
Por Agencia EFE

Simpatizantes del correísmo, principal fuerza de oposición en Ecuador al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, se concentraron este jueves frente a edificios judiciales y policiales para exigir la liberación de la excandidata presidencial Luisa González, detenida esta madrugada.

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