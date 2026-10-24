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La excandidata presidencial ecuatoriana Luisa González, del partido Revolución Ciudadana, bajo custodia policial durante su detención y el registro de su domicilio en Canuto, Ecuador, el 23 de octubre de 2026. (Policía de Ecuador / AFP)
La excandidata presidencial ecuatoriana Luisa González, del partido Revolución Ciudadana, bajo custodia policial durante su detención y el registro de su domicilio en Canuto, Ecuador, el 23 de octubre de 2026. (Policía de Ecuador / AFP)
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Por Agencia EFE

La excandidata presidencial del correísmo Luisa González, una de las principales figuras de la oposición al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pasó su primera noche en la cárcel tras haber ingresado en prisión preventiva luego de ser detenida en un caso que investiga un presunto lavado de activos durante la campaña electoral de 2023.

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