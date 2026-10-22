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Resumen

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La candidata presidencial de Ecuador por Revolución Ciudadana, Luisa González, habla con sus partidarios durante su acto de cierre de campaña en Guayaquil, provincia de Guayas, Ecuador, el 6 de febrero de 2025. (Foto de Marvin RECINOS / AFP)
La candidata presidencial de Ecuador por Revolución Ciudadana, Luisa González, habla con sus partidarios durante su acto de cierre de campaña en Guayaquil, provincia de Guayas, Ecuador, el 6 de febrero de 2025. (Foto de Marvin RECINOS / AFP)
/ MARVIN RECINOS
Por Agencia EFE

Luisa González, excandidata presidencial del correísmo en las dos últimas elecciones celebradas en Ecuador en 2023 y 2025, fue detenida en la madrugada de este jueves por la Policía Nacional, a escasas cinco semanas de la celebración en el país andino de elecciones locales.

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