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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inclina la cabeza, mostrando la cicatriz de una cirugía de cáncer de piel a la que se sometió, durante un evento en Brasilia, el 11 de mayo de 2026. (Evaristo Sa / AFP)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inclina la cabeza, mostrando la cicatriz de una cirugía de cáncer de piel a la que se sometió, durante un evento en Brasilia, el 11 de mayo de 2026. (Evaristo Sa / AFP)
/ EVARISTO SA
Por Agencia AFP

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inició este lunes un tratamiento preventivo de radioterapia, tras haber sido operado el mes pasado por una lesión cutánea en el cuero cabelludo, informó el hospital en el que se llevó a cabo el procedimiento.

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