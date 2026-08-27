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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, asiste a las celebraciones del Día del Soldado en el cuartel general del Ejército brasileño en Brasilia, el 25 de agosto de 2026. (Evaristo Sa / AFP)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, asiste a las celebraciones del Día del Soldado en el cuartel general del Ejército brasileño en Brasilia, el 25 de agosto de 2026. (Evaristo Sa / AFP)
/ EVARISTO SA
Por Agencia EFE

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, admitió este jueves que está “muy decepcionado” con la situación que enfrentan tanto su hijo mayor como su exjefe de Gabinete, investigados por supuesto tráfico de influencias en negociaciones con cabilderos.

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