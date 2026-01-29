Escuchar
(2 min)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, en Ciudad de Panamá, el 28 de enero de 2026. (Bienvenido Velasco / EFE)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, en Ciudad de Panamá, el 28 de enero de 2026. (Bienvenido Velasco / EFE)

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, en Ciudad de Panamá, el 28 de enero de 2026. (Bienvenido Velasco / EFE)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, en Ciudad de Panamá, el 28 de enero de 2026. (Bienvenido Velasco / EFE)
/ Bienvenido Velasco
Por Agencia AFP

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, será operado el viernes por una catarata en su ojo izquierdo, informó su gobierno este jueves.

TE PUEDE INTERESAR

Brasil: Lula da Silva se someterá a cirugía por catarata en un ojo el viernes
Latinoamérica

Brasil: Lula da Silva se someterá a cirugía por catarata en un ojo el viernes

Argentina declara emergencia por incendios que azotan la Patagonia y deja al menos 45.00 hectáreas afectadas
Latinoamérica

Argentina declara emergencia por incendios que azotan la Patagonia y deja al menos 45.00 hectáreas afectadas

Daniel Noboa regresa a Ecuador por un asunto “de emergencia” y cancela su agenda en Panamá
Latinoamérica

Daniel Noboa regresa a Ecuador por un asunto “de emergencia” y cancela su agenda en Panamá

Lula da Silva defiende la soberanía panameña del Canal, puesta en duda por Trump
Latinoamérica

Lula da Silva defiende la soberanía panameña del Canal, puesta en duda por Trump